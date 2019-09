Fulminacci: 'Io sto dall'altra parte'

Fulminacci è uno dei nuovi volti del cantautorato di terza generazione. Il suo album d'esordio "La vita veramente", pubblicato da Maciste Dischi e Artist First lo scorso aprile, ha permesso al giovane cantautore romano, classe 1997, di conquistare palchi importanti come quello del Concerto del Primo Maggio, in piazza San Giovanni, nella sua città. E di aggiudicarsi diversi premi. Tra questi anche la Targa Tenco 2019 per la categoria "Opera prima", tra i maggiori riconoscimenti della canzone d'autore italiana: gli sarà consegnata il prossimo ottobre, durante una cerimonia al Teatro Ariston di Sanremo. Lo abbiamo incontrato a Roma, in un posto inusuale per un'intervista, e ci siamo fatti raccontare il suo mondo: gli artisti di riferimento, le zone di Roma che ha frequentato ai tempi dei liceo e che continua ancora oggi a frequentare, il successo inaspettato delle sue canzoni, la passione per il mondo del cinema.

Dopo un'estate passata praticamente tutta sui palchi, Fulminacci tornerà ad esibirsi dal vivo a dicembre, stavolta nei club, per un'altra serie di concerti in cui farà ascoltare le canzoni di "La vita veramente": qui tutte le date e i dettagli.