Download Festival 2020: headliner sono Kiss, Iron Maiden e System Of A Down

Dal 12 al 14 giugno 2020 a Donington Park (Gran Bretagna) si terrà il Download Festival, se siete dei rocker non potete non prendere nota sulla vostra agenda. Gli headliner della prossima edizione saranno Kiss (12 giugno), Iron Maiden (13 giugno) e System Of A Down (14 giugno). I biglietti saranno in vendita nel sito del festival dalle ore 14.00 del 25 settembre.

Oltre agli headliner, sono stati confermati anche i live di Deftones, Offspring, Korn, Disturbed, Alestorm, Gojira, Black Veil Brides, Of Mice and Men e Daughtry.

Il frontman dei Kiss Gene Simmons del Download ha detto:

"L'ho già detto, il pubblico del Download Festival è il migliore. Sono ricettivi a tutto ciò che viene proposto. I Kiss saranno preparati a scuotere il loro mondo nel 2020 per ringraziarvi di esserci sempre per noi”.

E il chitarrista della band statunitense Paul Stanley aggiunge:

“Il Download sarà il culmine di 47 anni di spettacoli impenitenti. Faremo di questo concerto un adeguato addio ad un paese e alla sua gente la cui musica rimane il sangue nelle nostre vene”.

Il frontman degli Iron Maiden Bruce Dickinson invece dice: