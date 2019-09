Robbie Robertson, Ringo Starr e "The Weight" per Playing for Change

L’ex membro della Band Robbie Robertson e l’ex Beatle Ringo Starr guidano musicisti di dieci paesi diversi in una versione del classico della Band "The Weight". L’esibizione è stata organizzata dalla Playing for Change Foundation. Al video partecipano artisti di Stati Uniti, Italia, Giappone, Repubblica Democratica del Congo, Bahrain, Spagna, Hawaii, Argentina, Nepal e Giamaica.

Un comunicato di Playing for Change dichiara: "Siamo entusiasti di condividere la nostra più recente Song Around the World, "The Weight", con musicisti che si esibiscono insieme nei cinque continenti. Le grandi canzoni possono viaggiare ovunque, creando un ponte tra ciò che ci divide e ispirandoci a renderci conto con che facilità andiamo d'accordo quando c’è musica".

L'organizzazione ha aggiunto che il suo “obiettivo principale è registrare e filmare musicisti che si esibiscono nel loro ambiente naturale per combinare i talenti e il potere culturale in video innovativi che chiamiamo Songs Around the World... Attraverso questi sforzi, miriamo a creare speranza e ispirazione per il futuro del nostro pianeta."

"The Weight" è un brano tratto dal primo album della Band, “Music From Big Pink” pubblicato nel 1968. Nel 1991, Robertson spiegò che i suoi testi erano stati ispirati dai film di Luis Bunuel, noto per applicare trame bibliche a personaggi non religiosi. Dice Robertson: “In Bunuel, esistevano queste persone che cercavano di essere buone ed è impossibile essere buoni. In "The Weight" questa cosa è molto semplice”.