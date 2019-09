Madonna, al via a New York il tour di 'Madame X': la scaletta, il video

E' partito nella sera di lunedì 16 settembre dalla BAM Howard Gilman Opera House di Brooklyn, a New York, la tournée mondiale in supporto a "Madame X", il nuovo album di Madonna: la popstar americana, che nel corso della serata, prima di eseguire il brano "God Control", ha lanciato dal palco un appello ai legilastori americani perché venga modificata la legge USA sul controllo delle armi da fuoco - "Il più grande problema in America è la sicurezza e il controllo delle armi, che sta colpendo in modo sproporzionato le nostre comunità emarginate", ha spiegato l'artista dal palco, ha offerto al pubblico in set dove accanto a canzoni più recenti hanno trovato spazio autentici classici come "Papa Don’t Preach", "La Isla Bonita" e "Like A Prayer".

Ecco, di seguito, i brani eseguiti da Madonna in occasione della prima data del tour di "Madame X" tenuta a New York il 16 settembre 2019:

‘Dark Ballet’

‘Human Nature’

‘Vogue’

‘I Don’t Search I Find’

‘Papa Don’t Preach’

‘God Control /Rescue Me’ (outro)

‘American Life’

‘Batuka’

‘Fado Pechincha’

‘Killers Who Are Partying’

‘Crazy’

‘La Isla Bonita’

‘Sodade’

‘Medellin’

‘Extreme Ocident’

‘S.E.X [Interlude]’

‘Rescue Me’

‘Frozen’

‘Come Alive’

‘Future’

‘Crave’

‘Like A Prayer’

‘I Rise’

Madonna si esibirà alla BAM Howard Gilman Opera House anche i prossimo 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28 settembre e 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 12 ottobre, per poi spostare le sue residency a Chicago (tra il 15 e 27 ottobre), San Francisco (tra il 31 ottobre e il 4 novembre), Las Vegas (tra i 7 e il 10 novembre), Los Angeles (tra il 12 e il 25 novembre), Boston (tra il 30 novembre e il 2 dicembre), Filadelfia (tra il 7 e l'11 dicembre), Miami (tra il 14 e il 22 dicembre), Lisbona (tra il 12 e il 23 gennaio 2020), Londra (tra il 26 gennaio e il 15 febbraio) e Parigi (tra il 18 febbraio e l'8 marzo).