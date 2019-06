Madonna - la recensione di "Madame X"

Pop digitale e cosmopolita, un manifesto multiculturale da cui emergono inquietudine e solitudine. Il nuovo disco di Madonna “Madame X” è audace, ma qualcosa non va.

In un recente e magnifico servizio fotografico per il New York Times, Madonna si confronta con alcune immagini di sé stessa da giovane. In una si abbraccia con tenerezza, in un’altra s’avvolge in sé stessa come in una coperta, in una terza s’affaccia da un taglio praticato su un occhio. Il richiamo al passato fa parte della narrazione legata al nuovo album “Madame X”...