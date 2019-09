Concerti, Simply Red: una data in Italia il prossimo anno

Farà tappa anche in Italia il nuovo tour mondiale dei Simply Red, legato all'album "Blue eyed soul", in uscita il prossimo 8 novembre. La band suonerà nel nostro paese nell'autunno del 2020, per un'unica - almeno al momento - data, in programma per il 16 novembre al Mediolanum Forum di Assago. I biglietti per il concerto saranno disponibili in anteprima per il fanclub ufficiale dalle 10 di martedì 17 settembre fino alle 10 di giovedì 19 settembre. Su TicketOne, su tutte le altre piattaforme autorizzate e nei punti vendita i biglietti saranno disponibili dalle 10 di venerdì 20 settembre.

"Blue eyed soul" segna il ritorno dei Simply Red a distanza di due anni da "Sumphonica in Rosso", la registrazione dei concerti della band allo Ziggo Dome di Amsterdam. Il disco è il primo lavoro di inediti di Mick Hucknall e compagni in quattro anni.