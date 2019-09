John Fogerty: "'Green River' mi venne in mente a otto anni"

Ospite del programma radiofonico di Uncle Joe Benson Ultimate Classic Rock Nights l’ex frontman dei Creedence Clearwater Revival John Fogerty ha ricordato quando gli venne l’idea per la canzone “Green River”.

Ha detto John Fogerty:

“Ho avuto l'idea quando avevo otto anni. C'era una piccola farmacia, un piccolo negozio di alimentari in fondo alla mia strada dove avevano un piccolo distributore di bibite. Quando andavo al liceo, molti dei miei amici della scuola andavano lì e prendevano un panino e una Cherry Coke o altro... Una delle bevande gassate era la Green River (bevanda molto in voga negli anni cinquanta negli Stati Uniti, seconda per diffusione solo alla Coca Cola). Avevano anche una piccola fotografia, che sembrava un po' – ripensandoci adesso - all'etichetta della Sun Records. Appena la vidi pensai... ‘Devo ricordarmelo’. Non sapevo il perché, per il titolo di una canzone o per altro. Avevo solo otto anni, non suonavo ancora, ma penso che stavo parlando di canzoni”.