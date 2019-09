Addio al rocker americano Eddie Money. Il cantante è venuto a mancare oggi, 13 settembre, all'età di 70 anni. Solamente lo scorso mese aveva rivelato di essere malato: un tumore all'esofago giunto al quarto stadio. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la famiglia, tramite una nota stampa.

Nato a Brooklyn, classe 1949, Eddie Money era salito alla ribalta negli anni '70 grazie a singoli come "Baby hold on" e "Two tickets to paradise".

Il suo ultimo album, "Wanna go back", era uscito nel 2007.