Elisa: annunciata la data zero del tour nei palasport e il nuovo singolo

Il tour di Elisa nei palasport legato al suo ultimo album "Diari aperti", ideale seguito della serie di concerti nei teatri della scorsa primavera, partirà da Jesolo, il 19 novembre. Sarà infatti il PalaInvent del comune in provincia di Venezia ad ospitare la data zero della tournée, qualche giorno prima del debutto ufficiale, in programma per il 25 novembre al Pala Alpitour di Torino (qui le date). I biglietti per il concerto della cantautrice friulana a Jesolo sono già disponibili su TicketOne e a partire dalle 11 del 19 settembre potranno essere acquistati anche nei punti vendita abituali.

Intanto, arriva un nuovo singolo estratto da "Diari aperti": dopo il duetto con Francesco De Gregori su "Quelli che restano", "Se piovesse il tuo nome", "Anche fragile" e la collaborazione con Carl Brave per "Vivere tutte le vite", la scelta è ricaduta stavolta su "Tua per sempre", scritta testo e musica da Davide Petrella (già collaboratore di - tra gli altri - Gianna Nannini e Cesare Cremonini).