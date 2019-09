Vasco: i concerti a San Siro diventano un disco. Nuovo singolo dal 28 ottobre

I sei concerti di Vasco Rossi allo stadio San Siro di quest'estate diventano un album dal vivo. Lo ha annunciato il rocker di Zocca su Instagram, festeggiando idealmente i dati, diffusi negli scorsi giorni da SIAE, che certificano che i suoi spettacoli alla Scala del Calcio sono stati tra gli eventi musicali dal vivo che hanno radunato il maggior numero di spettatori nel secondo trimestre del 2019 in Italia (insieme ai tre concerti di Ed Sheeran a Roma, Firenze e Milano e alla tappa milanese del tour negli stadi di Ligabue - quest'ultimo chiude una top ten praticamente tutta occupata dal rocker di Zocca e dal rosso cantautore britannico). La data d'uscita dell'album dal vivo non è stata ancora resa nota, ma le lavorazioni sono a buon punto: Vasco ha fatto sapere che il live è attualmente in fase di mixaggio. Il cofanetto conterrà sia registrazioni audio che video.

Il 28 ottobre uscirà invece il nuovo singolo, come riferito dalla Gazzetta di Modena. La canzone, presentata negli scorsi mesi da Rossi come "la mia ultima confessione", dovrebbe essere quella "Se ti potessi dire" che già nel 2014 alcuni fan avevano potuto ascoltare dopo che era finita in rete a causa di un leak - lo stesso che aveva portato alla pubblicazione non ufficiale di altre canzoni che Vasco avrebbe poi successivamente pubblicato, come "Un mondo migliore" e "Come nelle favole".