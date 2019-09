Iron Maiden, le nuove sembianze di Eddie

Eddie, l’iconica mascotte degli Iron Maiden, verrà resa disponibile in quattro nuove sembianze. Le statuette, alte dodici centimetri circa, del personaggio presente su tutte le cover della band capitanata da Bruce Dickinson saranno messe in commercio, a partire dal prossimo mese di febbraio, dal marchio di animazione, fumetti e giocattoli Incendum. I nuovi Eddie ufficiali sono raccolti sotto le diciture “Somewhere In Time”, “2 Minutes To Midnight”, “Killers” e “The Trooper”: potete vedere – e nel caso pre-ordinare – le statuette sul sito di Incendum. Tra le forme più recentemente messe in commercio del personaggio simbolo degli Iron Maiden ricordiamo le sembianze ispirate a “Fear Of The Dark”, l’album cardine della band uscito nel 1992, e quelle ispirate al disco “Somewhere in Time”, lo stesso al quale rimanda una delle quattro nuove statuette di Eddie.

La band heavy metal britannica è attualmente impegnata nella branca in Nord America del suo “Legacy Of The Beast Tour”, che domani farà tappa a Sacramento, in California. L’ultimo passaggio in Italia di Steve Harris e soci risale allo scorso anno, quando il gruppo ha fatto tappa a Firenze – leggi qui il nostro report del concerto -, Milano e Trieste.