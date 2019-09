Waterboys: ecco il nuovo EP 'Out of all this blue'

Il gruppo di Mike Scott ha presentato oggi – 6 settembre – il nuovo EP “Out of all this blue” il cui singolo eponimo - contenuto nel loro ultimo album “Where the action is” (qui la recensione), pubblicato lo scorso maggio - diede il titolo al disco uscito nel 2017 ma non venne incluso nella tracklist dell’album.

Nella nuova uscita discografica dei Waterboys, già disponibile su tutte le principali piattaforme digitali di musica, sono inclusi anche una demo incisa nel 2015 della canzone "Out of all this blue" e due brani live registrati al Chris Evans Virgin Radio Breakfast Show: "London Mick", pezzo dedicato a Mick Jones dei Clash, e "The whole of the moon" a cui ha collaborato Blaine Harrison dei Mystery Jets.