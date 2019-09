John Mayer: esce il video del singolo “Carry Me Away”

Il 41enne cantautore statunitense John Mayer ha pubblicato il video di una nuova canzone intitolata “Carry Me Away”. Nella clip si può vedere Mayer al lavoro sulla canzone in studio di registrazione.

Questo è il secondo singolo pubblicato da Mayer quest'anno, il precedente, "Guess I Just Feel Like", risale al mese di febbraio. Mentre il suo ultimo album in studio, uscito nel 2017, è “The Search for Everything”.