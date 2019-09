Camila Cabello, nuova musica in arrivo?

L’ex Fifth Harmony Camila Cabello sembra pronta a diffondere nuova musica. La cantante di origini cubane, classe 1997, l’ha anticipato con un video diffuso sul suo canale YouTube, dal titolo “What Do I Know About Love?”, nel quale la Cabello condivide, attraverso un monologo, alcune riflessioni che lasciano intendere che la voce di “Havana” si stia preparando a qualcosa di nuovo: “Pensavo che stessi facendo arte. Scrivere canzoni per me era fare dell’arte ma ora voglio che la mia vita sia un’opera d’arte e che le canzoni che scrivo siano la macchina fotografica con la quale ne faccio una foto”, racconta la giovane artista nel video che la vede muoversi tra boschi, campi e spiagge. La musica non è il solo argomento toccato da Camila Cabello nella clip, che sceglie l’amore come protagonista principale delle sue parole: “Ho imparato un sacco di cose sull’amore nei miei vent’anni, ma non abbastanza da riuscire a mantenere il controllo davanti al suo potere”, spiega.

Negli stessi giorni la cantante ha condiviso sui social un video nel quale una chiave apre, attraverso il cuore della Cabello che si fa serratura, il corpo robotico dell’artista: “Siete cordialmente invitati a fare esperienza della prima installazione il 5 settembre 2019”, scrive a commento della clip.

Camila Cabello ha debuttato nel mercato discografico nel gennaio 2018 con il suo album d’esordio “Camila”, dopo la pubblicazione di alcuni singoli. Il brano più recente della cantante è il pezzo collaborativo, realizzato con Shawn Mendes, Charli XCX, Ali Tamposi e Jack Patterson "Señorita", parte dell’ultimo album in studio di Mendes. Non è la prima volta che la Cabello e il cantante canadese fanno squadra: già nel 2015 i due avevano unito le forze per la realizzazione del singolo “Know What You Did Last Summer”.