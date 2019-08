Miles Davis: ascolta l'inedita "Give It Up"

Il 6 settembre, Rhino e Warner Records pubblicheranno un album in studio inedito del leggendario jazzista Miles Davis, intitolato “Rubberband”. L'album è stato originariamente registrato nel 1985, ma si perse quando il musicista scomparso il 28 settembre 1991 passò alla Warner dalla sua storica etichetta discografica Columbia.

L'album è stato recentemente ultimato dai suoi produttori originali, Randy Hall e Zane Giles, con la batteria suonata dal nipote di Davis, Vince Wilburn Jr.

L'etichetta ha pubblicato una canzone del disco, "Rubberband Of Life", per un EP in occasione del Record Store Day dello scorso anno. Questa estate è stata annunciata l'uscita dell'album completo e sono già stati condivisi un paio di brani, "Paradise" e "So Emotional". Ora è possibile ascoltarne un altro: "Give It Up".