Miles Davis, esce l'album perduto 'Rubberband'

Verrà consegnato ai mercati il prossimo 6 settembre "Rubberband", album "perduto" di Miles Davis: il disco, le cui session di registrazione vennero avviate nel 1985 ma successivamente abortite in favore di "Tutu" (uscito l'anno successivo, nell''86), è stato completato dai produttori originariamente coinvolti nel progetto, Randy Hall e Zane Giles, e dal nipote del grande jazzista di Alton, Illinois, Vince Wilburn Jr., che prese parte, all'epoca, alle sedute in studio. Nella tracklist dell'album troveranno spazio anche tre dei quattro brani inclusi nell'EP pubblicato lo scorso anno come anticipazione del lavoro completo.

L'album prevede i featuring di Lalah Hathaway, Ledisi e Randy Hall, quest'ultimo già collaboratore di Davis per l'album del 1981 "The Man With The Horn". Ecco, di seguito, la tracklist di "Rubberband":

01 Rubberband of Life [con Ledisi]

02 This Is It

03 Paradise

04 So Emotional [con Lalah Hathaway]

05 Give It Up

06 Maze

07 Carnival Time

08 I Love What We Make Together [con Randy Hall]

09 See I See

10 Echoes in Time/The Wrinkle

11 Rubberband