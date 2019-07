Miles Davis, la traccia 'perduta' 'Paradise' finalmente in streaming: ascolta

Dopo la title track "Rubberband", la Rhino Records ha reso disponibile anche una seconda traccia da "Rubberband of Life", il disco perduto di Miles Davis registrato nel 1985 ma rimasto negli archivi fino a oggi: il brano, intitolato "Paradise", figurerà nella tracklist del disco "perduto" che raggiungerà finalmente i mercati il prossimo 6 settembre.

ASCOLTA QUI "PARADISE", L'INEDITO DI MILES DAVIS DA "RUBBERBAND OF LIFE"

Come già riferito da Rockol lo scorso 13 giugno, il disco - le cui session di registrazione vennero avviate nel 1985 ma abortite in favore di quelle di "Tutu" (l'album uscito l'anno successivo, nell''86), è stato completato dai produttori originariamente coinvolti nel progetto, Randy Hall e Zane Giles, e dal nipote del grande jazzista di Alton, Illinois, Vince Wilburn Jr., che prese parte, all'epoca, alle sedute in sala di ripresa.

"Abbiamo ricostruito 'Paradise' con una sezione di percussioni molto presente", ha spiegato all'edizione americana di Rolling Stone Wilburn Jr.: "Per farlo, abbiamo chiamato King Errisson (percussionista in passato già al lavoro con, tra gli altri, Marvin Gaye, Diana Ross, Temptations, Smokey Robinson e Michael Jackson) e il grande session man Munyungo Jackson (collaboratore di Davis e in passato già alla corte di Stevie Wonder)".