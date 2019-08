Lana Del Rey: guarda il video di ‘Doin’ time’

La cantante statunitense ha pubblicato oggi, 30 agosto, il nuovo disco dal titolo “Norman fucking Rockwell!” - quinto album di Lana Del Rey e ideale seguito di "Lust for Life" – già anticipato dal singolo “Doin’ time”, di cui è stato presentato ieri il video che lo accompagna.

La clip che - riportata di seguito - presenta la cover del gruppo californiano Sublime, qui interpretata dalla voce di “Summertime sadness”, segue i precedenti video già pubblicati di “Fuck it I love you” e “The greatest”, ed è diretta da by Rich Lee.

Lana Del Rey, nella seconda parte del 2019, sarà impegnata in un tour che da febbraio 2020 porterà l'artista newyorchese fino in Europa dove - al momento non sono previste date in Italia - farà tappa ad Amsterdam, Parigi, Londra, Manchester, Glasgow, Birmingham, Berlino e a Colonia. Tutti dettagli sui concerti e le informazioni riguardo i biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della cantante a questo indirizzo.