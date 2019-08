Lana Del Rey: doppio video per “Fuck It I Love You” e “The Greatest”

La signora del sadcore, Lana Del Rey, ha un nuovo disco in uscita ("Norman Fucking Rockwell", sul mercato dal prossimo 30 settembre).

Con una mossa a sospresa ha appena condiviso online due brani tratti dall'album, con relativo video. "Video" al singolare, visto che l'artista ha scelto di presentare i due pezzi riuniti in un unico clip diretto da Rich Lee (che già aveva collaborato con lei per "Lust For Life").

Ecco il video-doppietta, in cui vediamo Lana impegnata in attività estreme (ehm...) come giocare a biliardo, fare la barista, rilassarsi su una barca...

Questa è la tracklist del disco, condivisa sui social qualche tempo fa: