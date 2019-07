Lana Del Rey ha annunciato il nuovo album: tutti i dettagli

Ora c'è veramente tutto: titolo, data d'uscita, copertina e anche la tracklist con i titoli di tutte le canzoni. Dopo le anticipazioni delle ultime settimane Lana Del Rey ha svelato i dettagli del suo nuovo album di inediti, l'ideale seguito di "Lust for life" del 2017. Il disco si intitola "Norman fucking Rockwell" e uscirà il prossimo 30 agosto.

La copertina, in stile pop art, è stata realizzata da Chuck Grant e immortala la cantante insieme all'attore Duke Nicholson, nipote di Jack, a bordo di una barca a vela. Tra i produttori del disco ci sono anche Jack Antonoff, Rick Nowels e Zache Dawes.

Questa la tracklist di "Norman fucking Rockwell":

"Norman fucking Rockwell"

"Mariners apartment complex"

"Venice bitch"

"Fuck it I love you"

"Doin' time"

"Love song"

"Cinnamon girl"

"How to disappear"

"California"

"The next best american record"

"The greatest"

"Bartender"

"Happiness is a butterfly"

"Hope is a dangerous thing for a woman like me to have - but I have it"