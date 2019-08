Oasis: un lyric video di "Fade Away" per i 25 anni di "Definitely Maybe"

"Definitely Maybe" degli Oasis usciva 25 anni fa: per celebrare l'anniversario uscirà - il prossimo 30 agosto - una ristampa su vinile (purtroppo si tratta di una riedizione identica all'originale, senza aggiunte e bonus di alcun tipo). Ora è arrivato online, a fare da teaser all'uscita, un nuovo lyric video relativo al brano "Fade Away" che la band incluse nel disco.

Eccolo:

Se siete dei veri diehard fan del gruppo dei fratelli Gallagher, poi, potete cimentarvi nel quiz ufficiale dedicato a "Definitely Maybe": si chiama "Definitely Or Maybe" e si trova a questo indirizzo: https://oasis.lnk.to/DM25Quiz