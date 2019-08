Oasis, per il venticinquennale torna nei negozi 'Definitely Maybe'

Per celebrare, il prossimo 29 agosto, il venticinquennale dalla pubblicazione di "Definitely Maybe", l'album che nel 1994 segnò il debutto discografico degli Oasis, la prima prova in studio sulla lunga distanza consegnata agli annali dai fratelli Gallagher tornerà nei negozi in due speciali edizioni limitate in vinile: la prima, caratterizzata da un disco color argento, sarà distribuita ai negozi di supporti fisici a livello internazionale, mentre la seconda - un classico picture disc, si veda immagine qui sotto - sarà acquistabile solo sul sito ufficiale dell'ormai disciolta band, a questo indirizzo.

Purtroppo per i fan, le pubblicazioni non aggiungeranno nulla, in termini di inediti o rarità, alla tracklist originale dell'album, composta da undici brani tra i quali i classici "Rock 'n' Roll Star", "Live Forever" e "Cigarettes & Alcohol".