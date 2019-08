Modà, esce a ottobre il nuovo album 'Testa o croce'

Sarà "Testa o croce" il titolo del nuovo album dei Modà, ideale successore di "Passione maledetta" del 2015 che la band lombarda spedirà sui mercati il prossimo 4 ottobre: a rivelarlo sono stati gli stessi Modà per mezzo di un post pubblicato sui propri canali social ufficiali.

Dopo aver diffuso, lo scorso 21 giugno, il primo estratto "Quel sorriso in volto", Kekko Silvestre e compagni presenteranno ai fan il prossimo venerdì, 30 agosto, il secondo estratto dalla loro nuova prova sulla lunga distanza, "Quelli come me": il nuovo album verrà poi promosso per mezzo di un tour che prenderà il via il prossimo 2 dicembre dalla Unipol Arena di Bologna per poi toccare, tra le altre città, anche Milano, Brescia, Torino, Firenze, Roma, Acireale, Eboli e Bari, per poi fare ritorno a Roma il 20 marzo e concludersi al Forum di Assago, nel capoluogo lombardo, il 28 marzo successivo.