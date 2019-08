Missy Elliott: esce il nuovo album "Iconology" dopo 14 anni

Missy Elliott ha condiviso il suo nuovo album “Iconology”, da oggi disponibile per lo streaming. Ha inoltre pubblicato il video del singolo "Throw It Back".

“Iconology” segna il ritorno della 48enne rapper statunitense dopo 14 anni, tanto è trascorso dal suo ultimo disco, “The Cookbook”, pubblicato nell’ormai lontano 2005.

E’ stato un grande anno questo per Missy Elliott, oltre a “Iconology”, nel 2019 ha collaborato con Ariana Grande in "Borderline" e con Lizzo in "Tempo". Inoltre, lo scorso giugno, è stata introdotta nella Songwriters Hall of Fame e ha ricevuto una laurea honoris causa dal Berklee College of Music.

Questa la copertina di "Iconology":

Questi i suoi featuring in "Tempo" di Lizzo e "Borderline" di Ariana Grande.