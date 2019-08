Die Antwoord nella bufera: violenza omofoba in video contro Hercules And Love Affair

In video girato nel 2012 nel backstage del festival australiano Future Music potrebbe costare molto caro a Watkin Tudor Jones (meglio conosciuto come Ninja) e Anri du Toit, in arte Yolandi Visser: nella clip - postata online da un ex collaboratore dei Die Antwoord, Ben Crossman, si vedono i due titolari del progetto electro-rap sudafricano inseguire, insultare pesantemente con termini dichiaratamente omofobi e strattonare Andy Butler, titolare del "marchio" Hercules And Love Affair. Nella clip Ninja arriva a sputare in faccia al collega, mentre Yolandi arriva a fingere la denuncia di una violenza sessuale sùbita da Butler.

L'ondata di indignazione suscitata dalla clip ha portato Ninja a pubblicare sulla pagina Facebook del gruppo un post chiarificatore:

Nel lungo messaggio, Ninja non nega l'aggressione a Butler, ma fa cenno a una sorta di legittima difesa:

"(...) Questa faccenda non ha niente a che fare con l'orientamento sessuale di questo tizio: lui ha continuato a molestarci, la nostra è stata una reazione".

Sempre nello stesso post, Ninja spiega come la comparsa di questo video, a così tanti anni di distanza, possa essere una vendetta attuata dall'ex collaboratore Crossman ai danni del gruppo:

"Ben ha montato il video per far sembrare questo un crimini d'odio, ma non è così (...). Anche lui, alla fine, ha menato quel tizio. (...) Crossman è andato su tutte le furie e ci ha voluto mettere in cattiva luce sui media, perché l'abbiamo licenziato anni fa a causa della sua instabilità mentale"

Le scuse, tuttavia, non sono bastate agli organizzatori di due importanti festival statunitensi, il Louder Than Life - in Kentucky - e il Life Is Beautiful di Las Vegas, che hanno cancellato il nome dei Die Antwoord - fino a qualche giorno fa previsto dal programma - dai rispettivi cartelloni.