Jeff Buckley: guarda un video inedito del 1994

E’ stato pubblicato un video inedito di Jeff Buckley. Il filmato mostra l'esibizione del cantautore scomparso il 29 maggio 1997 al Gleneagles Hotel, in Scozia, nel febbraio 1994, solo pochi mesi prima della pubblicazione di "Grace", suo primo e unico album in studio.

Oltre a questo video, il prossimo 23 agosto la Columbia/Legacy, per festeggiare il 25° anniversario dell’uscita del disco, pubblicherà più di 50 brani rari in streaming e per il download.

Tra questi la prima pubblicazione ufficiale di "Sky Blue Skin", una demo registrata da Jeff nella sua ultima sessione in studio nel 1996. Saranno inoltre pubblicati quattro live completi, relativi a concerti tenuti a New York, Seattle e Chicago.

In arrivo anche un'edizione legacy di “Grace”, insieme ai due album postumi di Buckley: “Sketches for My Sweetheart the Drunk” e “Mystery White Boy”. Entrambi usciranno con bonus tracks e materiale aggiuntivo. Descrivendo le nuove uscite, la madre di Buckley, Mary Guibert, ha dichiarato:

"L'industria musicale ha fatto un paio di cambiamenti di rotta da quando Jeff ha lasciato il pianeta. Non so se avesse previsto l'attuale situazione. Dal momento che tutto ciò che abbiamo dei suoi veri resti è ciò che c’è in archivio, sono entusiasta di poter finalmente aprire le porte di quella cassaforte e mettere quanto più possibile a disposizione per i fan di Jeff: quelli vecchi, quelli nuovi e quelli che non sono ancora nati".

GUARDA QUI IL FILMATO INEDITO