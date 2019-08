Metallica: la loro cover non è piaciuta al leader dei Celtic Frost

Com’é ormai consuetudine ai concerti del “WorldWired Tour” di James Hetfield e soci, Kirk Hammett e Rob Trujillo sono soliti proporre una loro rivisitazione di brani presi dal repertorio delle band locali delle città che ospitano le tappe del loro tour - come la cover di “El diablo” dei Litfiba, presentata durante il concerto dei Metallica a Milano lo scorso maggio, o di “Engel" dei Rammstein eseguita a Berlino.

Non a tutti però le loro reinterpretazioni sono andate a genio: il leader dei Celtic Frost - durante una recente intervista per la rivista americana Rolling Stone - ha mosso diverse critiche verso la cover di un pezzo della band svizzera, “The usurper”, eseguita live da Hammett e Trujillo lo scorso maggio durante la loro tappa a Zurigo. Tom G. Warrior ha commentato così l’esecuzione dal vivo dei Metalica:

“L’hanno fatto a pezzi, ed è stato umiliante. Perché non gli levano di dosso le loro dita milionarie? Secondo me, hanno perso la capacità di suonare il vero metal. Forse dovrei salire sul palco e fare una versione davvero miserabile di "Hit the lights" (dei Metallica) commettendo una cosa come 200 errori per ristabilire l'equilibrio.”

Ecco il video del live in cui Kirk Hammett e Rob Trujillo hanno reinterpretato “The usurper” dei Celtic Frost:

Quella al concerto di Zurigo non era la prima volta che i Metallica presentavano dal vivo una cover di un brano dei Celtic Frost; ad aprile del 2018 , durante il live a Ginevra, Rob e Kirk avevano proposto "Procreation of the Wicked" della band svizzera: