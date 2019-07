Metallica: il video live della cover di "‘Engel" dei Rammstein

Kirk Hammett e Robert Trujillo - durante il concerto con James Hetfield e soci, tenutosi il 6 luglio all'Olympiastadion a Berlino - hanno proposto ai fan una loro versione di "‘Engel" dei Rammstein, presenti sullo stesso palco due giorni prima.

Il tour dei Metallica, che li porta a esibirsi sui palchi internazionali – qui la recensione della tappa in Italia, all’Ippodromo di Milano - vede di sera in sera la band impegnata a rendere omaggio ai gruppi metal, e non solo, a cui sono più affezionati. Proprio durante una delle tappe in Germania non è potuto mancare il tributo alla band tedesca di industrial metal - che tornerà in Italia a luglio del prossimo anno.

Ecco il video: