Death Cab for Cutie: Ascolta il nuovo singolo “To the ground”

Il prossimo 6 settembre uscirà il nuovo EP dell band guidata da Ben Gibbard e s’intitolerà “Blue”. I Death Cab for Cutie hanno pubblicato ieri, 16 agosto, una nuova anticipazione di quello che sarà l’ideale seguito di “Thank you for today” (qui la recensione).

Ecco il singolo “To the ground” che segue “Kids in '99", il primo brano estratto del disco prodotto insieme a Rich Costey. L’EP si completerà di altre tre tracce: “Man in blue”, “Before the bombs” e “Blue bloods”.

Ascolta qui la canzone pubblicata lo scorso 29 luglio: