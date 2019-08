Johnny Marr, ecco il video di ‘The Bright Parade’

Il già chitarrista degli Smiths ha pubblicato oggi, 16 agosto, il video del suo più recente singolo, “The Bright Parade”, il secondo brano diffuso quest'anno da Johnny Marr dopo “Armatopia”. La canzone e la sua clip sono state presentate dal musicista britannico come "un commento sulla celebrità”: "il filo narrativo del video segue me e un amico inseguiti da un agente degli inferi che viene a riscattare un debito dopo che abbiamo scambiato le nostre anime con la fama”. Potete vedere il video, diretto dallo stesso Marr insieme a Mat Bancroft, qui sotto:

L’ultimo capitolo discografico di John Martin Maher, classe 1963, “Call the Comet”, ha visto la luce lo scorso anno, a circa tre anni di distanza dall’album live “Adrenalin Baby”. Dalla fine dell’esperienza con gli Smiths Marr ha portato avanti diversi progetti in parallelo alla sua carriera solista, con band quali i Cribs, i Modest Mouse, i The The e diverse altre.