Tool: prima posizione nella ‘Artist 100’ di Billboard

Con il debutto della discografia della band californiana sulle principali piattaforme digitali di musica e la pubblicazione del primo nuovo singolo dopo 13 anni – che anticipa il nuovo album “Fear inoculum”, di cui è già stata divulgata la tracklist – i Tool si sono posizionati, nell’arco di breve tempo, tra le posizioni più alte di diverse classifiche di Billboard.

Maynard e soci hanno raggiunto, nella settimana del 17 agosto, il primo posto della classifica “Artist 100” che - come spiega la rivista settimanale statunitense – fornisce un’idea sull’andamento di un’artista nel mercato musicale e sulla sua popolarità, nell’arco di una determinata settimana, attraverso metriche chiave che analizzano: vendite di album e canzoni, passaggi radio, streaming e interazione dei fan sui social media.

Non appena sono stati condivisi in streaming i lavori in studio di registrazione della band, tutti e quattro i dischi fin’ora pubblicati si trovano in cima alla classifica “Top Rock Album” e hanno raggiunto le prime venti posizioni della “Billboard 200”: “Undertow” del 1993 è attualmente al numero 19, “Ænima” alla decima posizione, “Lateralus” alla sedicesima e “10,000 Days” alla diciottesima.

Inoltre, con la canzone eponima del disco atteso per il prossimo 30 agosto – la cui durata è di 10 minuti e 21 secondi – i Tool occupano il primo posto della “Longest Billboard Hot 100 Hit”, superando “Blackstar” di David Bowie, e si registrano nella “Billboard Hot 100” per la prima volta dal 2001.