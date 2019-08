Tool: l’intera discografia è disponibile in streaming

Da oggi, 2 agosto, è possibile ascoltare l’intera discografia della band di Los Angeles sulle principali piattaforme digitali di musica – come Spotify, Apple Music, Google Play, Pandora e YouTube.

Di prossima pubblicazione è, inoltre, il nuovo disco dei Tool che si intitolerà "Fear Inoculum" e uscirà il prossimo 30 agosto. La nuova fatica discografica di Maynard James Keenan e soci - anticipata dagli inediti “Descending” e “Invincible”, presentati live durante i più recenti concerti della band - arriverà a distanza di 13 anni da “10,000 Days” e, come per i lavori precedenti, sarà disponibile anche in streaming.

Fino allo scorso luglio – prima della pubblicazione sulle piattaforme digitali di musica della prima demo dei Tool del 1991, “72826” - nessun canale di streaming contava in catalogo gli album del gruppo ma, precedentemente, il cantante aveva già annunciato che le cose stavano per cambiare: