Young Signorino interrompe il concerto e schiaffeggia uno spettatore

Young Signorino ha dato uno schiaffo ad uno spettatore durante un suo concerto. È successo lo scorso martedì sera, 30 luglio, in una discoteca di Fermo, dove il trapper era stato ingaggiato per una serata. Un ragazzo in prima fila in mezzo al pubblico ha irriso Young Signorino con alcune mossette. La reazione del trapper non si è fatta attendere: Young Signorino ha interrotto la sua esibizione, si è avvicinato al ragazzo e gli ha tirato un ceffone. Il video è finito subito in rete: