Concerti, Glen Hansard di nuovo in Italia a novembre

Dopo il passaggio estivo, Glen Hansard torna in concerto in Italia il prossimo autunno. Il cantautore irlandese ha annunciato tre nuovi appuntamenti nel nostro paese a novembre, legati all'album "This wild willing", uscito lo scorso aprile.

L'11 novembre Glen Hansard si esibirà al Fabrique di Milano, il 12 sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 13 al teatro Manzoni di Bologna.

I biglietti per i tre nuovi concerti saranno in vendita a partire dalle ore 12 di mercoledì 31 luglio su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.