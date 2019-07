Ultimo al lavoro su nuova musica

Di ritorno da Miami, dove è andato in vacanza dopo il concerto allo stadio Olimpico dello scorso 4 luglio, Ultimo ha fatto sapere di aver lavorato a nuova musica: "Sto tornando a Roma. Torno da Miami con due nuove canzoni scritte... Ad agosto vado a Londra a registrare le voci. Prima o poi usciranno. Penso più poi che prima... Ma usciranno", ha scritto il cantautore romano su Instagram.

L'ultimo album, "Colpa delle favole", è uscito ad aprile in seguito alla partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con "I tuoi particolari": è il terzo disco di Ultimo in tre anni, dopo "Pianeti" del 2017 e "Peter Pan" del 2018. Il prossimo anno il cantautore sarà per la prima volta in tour negli stadi italiani e chiuderà la serie di concerti con un evento al Circo Massimo di Roma