Ultimo, spostata la data finale del tour 2020: niente bis all'Olimpico

Cambiamento di programma per il tour di Ultimo del 2020: il cantautore romano suonerà negli stadi la prossima estate, a partire dal 6 giugno, portando in giro per l'italia lo spettacolo che il 4 luglio scorso si è svolto all'Olimpico. Ma Ultimo non tornerà nello stadio della capitale, come inizialmente previsto: con un post su Facebook ha annunciato che la data inizialmente prevista per il 22 Luglio all'Olimpico è stata anticipata al 19 Luglio 2020 al Circo Massimo di Roma-Questo il calendario aggiornato

6 giugno 2020, Firenze, Stadio Artemio Franchi

13 giugno 2020, Napoli, Stadio San Paolo

19 giugno 2020, Milano, Stadio San Siro

26 giugno 2020, Modena, Stadio Alberto Braglia

4 luglio 2020, Pescara, Stadio Adriatico

11 luglio 2020, Bari, Stadio San Nicola

15 luglio 2020, Messina, Stadio San Filippo

19 luglio 2020, Roma, Circo Massimo