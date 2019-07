Cisco prima e dopo i Modena City Ramblers

L'esperienza con i Modena City Ramblers ha rappresentato sicuramente un capitolo importante nella carriera di Stefano Bellotti, noto ai più semplicemente come Cisco. Ma nella sua storia non c'è solo la band, nella quale entrò a far parte all'inizio del 1992, quando il gruppo era in giro già da qualche mese, dopo un concerto in un locale di Carpi. In occasione del compleanno del cantautore - che compie oggi, 29 luglio, 51 anni - raccontiamo la sua storia prima e dopo i Modena City Ramblers.