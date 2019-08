Billy Bob Thornton, dal grande schermo al microfono

Anche se noto soprattutto per la sua carriera nel mondo del cinema, come attore, regista e sceneggiatore, Billy Bob Thornton, classe 1955 – il nostro compie oggi 64 anni, auguri! – ha all’attivo anche quattro album in studio come solista e un’appassionata attività musicale coltivata già a partire dall’infanzia, quando il cantante inizia a bazzicare le prime band fino a che a metà anni Settanta fa il suo primo ingresso in uno studio di registrazione al leggendario Muscle Shoals Sound Studio di Sheffield, in Alabama. Oltre alle numerose collaborazioni Thornton ha dato vita, nel 2007, con J.D. Andrew, ai Boxmasters, rock’n’roll band nata con l’idea di riprendere le canzoni della British Invasion in versione hillbilly. Andiamo a riascoltarci proprio alcuni brani realizzati con i Boxmasters, oltre ai classici del percorso in solitaria di Thornton. Clicca su avanti!