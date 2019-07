Offspring, il nuovo album è pronto

Gli Offspring hanno ultimato il loro decimo album di inediti in studio, la prima prova sulla lunga distanza della formazione californiana guidata da Dexter Holland da "Days Go By" del 2012: a renderlo noto, senza però specificare né dettagli del disco come titolo, tracklist ed eventuali ospiti, né data di pubblicazione, è stata la stessa band di "Smash" per mezzo di una nota ufficiale consegnata alla stampa americana.

Il nuovo album, esattamente come i suoi due predecessori, è stato prodotto da Bob Rock, uno dei re della cabina di regia sulla scena mainstream rock a stelle e strisce già al banco del mixer - tra gli altri dischi - per lo storico "Black Album" dei Metallica: "Siamo stati benissimo in studio con Bob", ha spiegato Holland, "Abbiamo una storia con lui: sa cosa funziona per noi e come ottenere il meglio da noi. Salvo alcune piccole cose, siamo praticamente entusiasti ed entusiasti di portare questi brani là fuori. Abbiamo un mucchio di roba molto veloce nel disco, oltre a un paio di cose che potreste non aspettarvi da noi".

"Le persone continuano a chiedermi come suona e io rispondo: suona come... noi", ha aggiunto il chitarrista Noodles: "E' tutto lì: la melodia, la batteria potente, il basso e la chitarra".

Il gruppo, che aveva anticipato di essere giunto alle ultime battute nella lavorazione del disco già lo scorso febbraio, sarà di scena in Italia i prossimi 14 e 15 agosto rispettivamente a Rimini (al Bay Fest) e a Lignano Sabbiadoro (al Lignano Sunset Festival).