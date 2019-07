Soundgarden, l'album postumo di inediti 'è bloccato'

I Soundgarden stavano lavorando a nuove canzoni ai tempi della tragica scomparsa del frontman del gruppo di Seattle, avvenuta il 18 maggio 2017: il materiale accumulato durante le ultime session di scrittura dalla band di "Black Hole Sun" con Chris Cornell potrebbe essere ulteriormente lavorato dagli elementi superstiti della formazione - il chitarrista Kim Thayil, il batterista Matt Cameron e il bassista Ben Shepherd - ma una potenziale divergenza tra i compagni di gruppo e gli eredi della sfortunata voce di "Spoonman" potrebbe bloccare le operazioni per sempre.

A spiegarlo è stato lo stesso Thayil (nella foto, a sinistra) nel corso di un'intervista a Musicradar: "In questo momento, è tutto bloccato. E' da due anni che ci proviamo, ma non siamo in possesso di nessuna delle demo su cui Chris stava lavorando all'epoca. Ne abbiamo copie, ma ciò di cui abbiamo bisogno sono i file originali, che ci permettano di sovraincidere le nostre parti e finire il disco. Ma non ne siamo in possesso".

Chi, esattamente, si stia opponendo alla consegna dei file, Thayil, ma pare piuttosto chiaro che gli eredi di Cornell abbiano piena voce in capitolo: "Abbiamo chiesto molto gentilmente, abbiamo spiegato che il nostro entrare in possesso dei file andrebbe a beneficio di tutte le parti coinvolte, nel caso in cui riuscissimo a completare le canzoni su cui Chris stavamo lavorando. Sembra, tuttavia, che ci sia un po' di confusione tra le parti sulle implicazioni, sul funzionamento e sui destinatari dei benefici dell'operazione. E' molto stancante, sapete? Non possiamo rimandare a un ipotetico futuro quando qualcuno capirà che valore possa avere concedere i provini di Chris a quelli che sono stati i suoi partner creativi".