Corey Taylor: "Gli Slipknot andrebbero avanti anche senza di me"

Il frontman degli Slipknot Corey Taylor ha parlato a Metal Hammer rivelando di come crede che la band possa comunque continuare ad esistere anche senza di lui.

Le metal band statunitense - che il 9 agosto pubblicherà il sesto album "We Are Not Your Kind" - è insieme ormai da 20 anni, nonostante la morte del bassista Paul Gray, l’abbandono per motivi personali del batterista Joey Jordison e la recente separazione con il percussionista Chris Fehn.

Sul vivere senza gli Slipknot Taylor ha detto:

"Voglio dire, mi è passato per la testa con il passare degli anni. È diventato più difficile farlo. Pensi a quando verrà la fine. Nessuno pensava che saremmo stati ancora qui dopo 20 anni. Se non riuscissi più a farlo, smetterei. Ma ciò non significa che la band si fermerebbe. Se non posso più farlo, allora qualcuno potrebbe prendere il mio posto".

Quanto a ciò che la band del 1999 avrebbe pensato degli Slipknot del giorno d’oggi, Taylor ha detto:

"Penso che sarebbero sconvolti dal fatto che siamo ancora in pista. Ci guarderebbero e sarebbero entusiasti per averli tenuti in vita. Vitale, toccante, pazzo. Tutto ciò che abbiamo passato, la tragedia e il dramma, e abbiamo mantenuto vivo lo spirito della band. Non abbiamo mai annacquato nulla, non abbiamo mai provato a fare qualcosa che non fosse giusto".

E aggiunge ancora: