Arisa al Giffoni Music Concept: ‘Vorrei portare al cinema la vita di una cantante'

Arisa ha incontrato oggi, domenica 21 luglio, gli studenti interventi al Giffoni Music Concept – la branca musicale del Giffoni Film Festival – in occasione della masterclass “Arisa Is Present”: dopo aver spiegato di avere nel cassetto diversi brani inediti scritti di proprio pugno (“Che, però, non sono assolutamente in linea con le mode del momento, quindi non credo che li pubblicherò mai"), la cantante nata a Genova ma di origini lucane - già titolare di una carriera da attrice – ha confessato di essere interessata a tornare sul set per interpretare una pellicola incentrata sulla vita di una cantante.



“Ho visto ‘Io sono Mia’ [la fiction incentrata sulla vita di Mia Martini] e mia è piaciuto moltissimo", ha spiegato Arisa: “Mi piacerebbe molto tornare a lavorare per il cinema su un progetto del genere. Non necessariamente per interpretare una cantante famosa, come per esempio Giuni Russo, ma anche di un’artista sconosciuta, perché non è detto che la vita di un personaggio celebre sia più interessante di quella di una persona comune. I miei genitori non hanno mai vinto Sanremo, ma le loro vite sono molto più interessanti della mia".

"L’ultimo album ["Una nuova Rosalba in città"] è stato un esperimento: ho lavorato con tanti produttori, e penso che sia davvero molto bello, ma ci sono tanti modi diversi di lavorare, si prova, ma non credo di riprenderei a lavorare con tanti produttori", ha aggiunto l'artista: "Con un solo produttore si vive, si parla, ci si confronta e si sceglie un unico progetto. Ultimamente sono molto interessata a compiere una serie ricerca sul suono, per i prossimi lavori andrò in questa direzione".