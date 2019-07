Giffoni Music Concept 2019, oggi la masterclass 'Arisa is present' con Arisa

Un featuring per i Lo Stato Sociale - su "Dj di m****", un'apparizione a un talent in veste di special coach - lo scorso maggio, a The Voice of Italy, e, soprattutto, "Una nuova Rosalba in città", il suo nuovo, ultimo album pubblicato lo scorso mese di febbraio a tre anni di distanza dal precedente "Guardando il cielo": Arisa, all'anagrafe Rosalba Pippa, sarà protagonista della masterclass "Arisa is present", in programma oggi, 21 luglio, alle 16, presso le aule della cittadella del Cinema di Giffoni Valle Piana. L'incontro - previsto dell'ambito del Giffoni Music Concept 2019 - sarà moderato dal giornalista di Rockol Davide Poliani.

Per prendere parte all'evento è necessario registrarsi sul sito ufficiale dell'evento a questo indirizzo.