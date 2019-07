Marco Mengoni canta “Hakuna Matata” nel film “Il Re Leone”

Esce oggi la versione italiana della colonna sonora del remake del film “Il Re Leone” della Disney, nella quale alcune canzoni sono eseguite in versione italiana (vedere in coda la tracklist).

Da segnalare la presenza di Marco Mengoni e Elisa, che nel film danno voce rispettivamente a Simba e Nala; i due cantano insieme, e con Edoardo Leo e Stefano Fresi, la classica “Hakuna Matata” (qui sotto nella versione originale del 1994)

e “L’amore è nell’aria stasera”:

Nell’album, oltre all’inedita “Spirit” cantata da Beyoncé, c’è anche l’inedita “Never too late”, cantata da Elton John

Questa la tracklist della versione digitale italiana:

Il cerchio della vita/Nants' Ingonyama (Cheryl Porter, Lebo M)

La vita a volte è ingiusta (Hans Zimmer)

Le lucciole di Rafiki (Hans Zimmer)

Voglio diventare presto un re (Chiara Vidale, Emiliano Coltorti, Simone Iuè)

Il cimitero degli elefanti (Hans Zimmer)

Sarò re (2019) (Massimo Popolizio)

Mandria Impazzita (Hans Zimmer)

Scar sale al trono (Hans Zimmer)

Hakuna Matata (Marco Mengoni, Edoardo Leo, Stefano Fresi, Simone Iuè)

Simba è vivo! (Hans Zimmer)

Il leone si è addormentato (Edoardo Leo, Stefano Fresi)

L'amore è nell'aria stasera (Marco Mengoni, Elisa, Edoardo Leo, Stefano Fresi)

Riflessioni di Mufasa (Hans Zimmer)

Spirit (Beyoncé)

La battaglia per la Rupe dei Re (Hans Zimmer)

Ricordo (Hans Zimmer)

Never Too Late (Performed by Elton John; African vocal and choir arrangements created and produced by Lebo M; written by Elton John and Tim Rice; produced by Greg Kurstin; additional production by Elton John and Matt Still)

He Lives in You (Performed by Lebo M; written by Mark Mancina, Jay Rifkin and Lebohang Morake; produced by Lebo M and Mark Mancina)

Mbube (Performed by Lebo M; African vocal and choir arrangements created and produced by Lebo M; written by Solomon Linda; produced by Pharrell Williams)