Ministri, al via il tour (e nuovo singolo): domani al Rock in Roma

Al via oggi il tour estivo dei Ministri. Anticipata dal singolo "Un viaggio", la serie di concerti che tra luglio e agosto terrà impegnata sui palchi la band milanese guidata da Federico Dragogna parte questa sera da Treviso (il gruppo si esibirà sul palco del festival Suoni di Marca). Domani sera i Ministri saranno invece al Rock in Roma per una serata speciale.

Federico Dragogna e compagni si alterneranno sul palco dell'Ippodromo Capannelle con il cantautore romano Giancane, ex chitarrista della band folk rock Il Muro del Canto.

I cancelli dell'Ippodromo delle Capannelle apriranno alle 19. I concerti cominceranno invece alle 19.30.

I biglietti sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com, al prezzo di 13,80 euro (posto unico).

Per arrivare all'Ippodromo delle Capannelle occorrono circa 30 minuti partendo dal centro di Roma: arrivando dal Grande Raccordo Anulare prendere l'uscita 23 Appio San Giovanni Via Appia Nuova, direzione Roma.

La fermata del treno è Capannelle, a circa 700 metri dall'ippodromo. Il servizio ferroviario FL4 che effettua fermata a Capannelle parte dalla Stazione Termini ed ha come direzioni: Ciampino, Albano Laziale, Frascati, Velletri. Il tempo impiegato dalla stazione Termini a Capannelle è di 9 minuti.

La fermata del bus più vicina ( Capannelle – Appia nuova) è distante 100 metri dall'ingresso principale della venue. I bus che effettuano collegamento presso questa fermata sono: linea 664 L.go Colli Albani – Cosoleto; linea 654 Lagonegro – Cinecittà; linea notturna n26 L.go Colli Albani – Cosoleto.

Andata: Metro A fino alla fermata di Cinecittà e autobus di linea n° 654 direzione Lagonegro - fermata Capannelle/Appia Nuova; oppure Metro A fino Stazione Colli Albani e autobus n° 664 direzione Cosoleto - fermata Capannelle/Appia Nuova.

Ritorno con autobus notturni Atac: Linea N 26 dalla fermata Pizzo di Calabria direzioni L.go Colli Albani.

Queste le date del mini-tour estivo dei Ministri, curato da Magellano Concerti:

19 luglio - TREVISO - SUONI DI MARCA

20 luglio - ROMA - ROCK IN ROMA

26 luglio - MONTECOSARO (MC) - MIND FESTIVAL

2 agosto - FILAGO (BG) FILAGOSTO