Chi è Daniel Caesar, in concerto il 26 ottobre al Fabrique di Milano

Il 26 ottobre arriva per la prima volta in Italia una delle grandi promesse/realtò dell'R 'n' b d'oltreoceano, Daniel Caesar: suonerà al Fabrique di Milano; i biglietti saranno in vendita dal 17 luglio.

Daniel Cesar è il nome d'arte di Ashton Simmonds, cantautore canadese classe 1983. Inizia a farsi notare nel 2014 con l'EP di debutto “Praise Break”, che entra nella classifica dei migliori album di R & B dell’anno di Rolling Stone.

Il 25 agosto 2017 Caesar pubblica il suo album di debutto "Freudian", che è finalista al Polaris Music Award 2018, il più importante riconoscimento per un artista canadese. Il disco gli vale anche due nomination ai Grammy Awards 2018 : miglior album di R & B e miglior performance di R & B per il suo singolo "Get You".

L'anno successivo, nel 2019, vince il Grammy come Miglior performance R & B per il singolo "Best Part", incisa con H.E.R.

Il 27 giugno ha pubblicato a sopresa “Case Study 01” il suo secondo album, in in cui collabora con John Mayer e Pharrell Williams mentre nel primo singolo “Love Again” duetta con Brandy, grande voce dell’R&B anni ’90. “Sono i miei eroi, persone con cui mai avrei pensato di poter collaborare, fino a quando poi l’opportunità si è materializzata e mi è venuto spontaneo chiedermi se fosse davvero tutto reale".

Daniel Caesar fa un R&B che suona come un sogno, crescendo e fluendo tra onde di eloquenza gospel, sperimentazione alternative e ambizione pop.

Nell’era di synth e trap Daniel Caesar usa chitarre e pianoforti per incorporare dichiarazioni d’amore verso il gospel nella propria estetica R&B.

Un sound che gli ha fatto guadagnare ottime recensioni da Pitchfork, NPR e molti altri oltre a molteplici numeri 1 in classifica e show sold out ovunque,