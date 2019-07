Bill Ward: "Disponibile a suonare ancora con i Black Sabbath"

Non è proprio "The end"? Così si intitolava il tour finale della band inglese: ufficialmente i Black Sabbath hanno terminato la carriera a Birmingham, il 4 febbraio 2017. Ma forse non era davvero la fine....Un mese fa il bassista Geezer Butler si era espresso in termini possibilisti su un ritorno del gruppo. Ora arriva Bill Ward, batterista fondatore del gruppo, ma non presente nell'ultimo tour. Ward ha sminuito le tensioni degli ultimi anni con gli altri membri e ha aperto la porta ad una reunion, con questo video su Twitter:

Ciao a tutti. Mi chiamo Bill Ward e volevo dire che amo moltissimo Tony, Geezer e Ozzy. Li ho amati per molto tempo, e li amo ancora e sarei sono disponibile a suonare ancora insieme in futuro.

Questo è tutto. Vi amo tutti.

Grazie

Recentemente, anche Ozzy Osbourne si era detto dispiaciuto dell'assenza del batterista nel finale del gruppo: