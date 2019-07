Vasco Rossi dal sindaco di Zocca: "Avete chiamato l'esercito, cos'è successo?"

Qualche giorno fa vi raccontavamo del soggiorno estivo del rocker di Zocca nella città dove è nato, e dell'invasione dei fan in pellegrinaggio, quest'anno più intensa del solito. Tanto che il sindaco ha chiesto alla prefettura e alla questura di Modena l'invio di rinforzi per gestire l'ordine pubblico.

Il gazzettino di Modena riprota che Vasco si è presentato in municipio, andando dritto dal sindaco, per avere aggiornamenti, chiedendo

La risposta del sindaco, che ha chiuso il caso, soddisfando la curiosità di Vasco

Le solite esagerazioni: io ho fatto un lettera come faccio tutti gli anni e tutte le volte che vieni da noi in paese per comunicare al prefetto e al questore che tu sei qua. Niente di che, noi siamo felicissimi che tu sia arrivato, e che siano arrivati i fans che non vediamo l'ora di accogliere. Perché quando arrivano, fanno tanta festa e bello il paese