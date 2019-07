Prodigy: guarda il video di un fan che modifica un cartello stradale

Quello che parrebbe essere un fan dei Prodigy ha modificato la segnaletica dell'autostrada per ricordare i 25 anni dall'uscita del secondo album del gruppo inglese, "Music For The Jilted Generation".

In un video pubblicato dall'account Twitter ufficiale della band, si può vedere una persona di spalle e incappucciata che modifica un segnale stradale che indica la direzione per Braintree, nell’Essex, cittadina nella quale il gruppo si è formato nel 1990.

Il nome della strada viene modificato in ‘1994’, ovvero l’anno di pubblicazione di "Music for the Jilted Generation" e accanto alla data è stata apposta la stampa di una formica, il simbolo della band. Il video è accompagnato dal commento: “Rispetto per i jilted warriors (guerrieri abbandonati)”.

Lo scorso 4 marzo il frontman della band Keith Flint è morto all’età di 49 anni. L’ultimo album del gruppo è “No Tourists” pubblicato nel 2018.