30 Seconds to Mars in concerto a Rock in Roma: orari, biglietti, come arrivare

I 30 Seconds to Mars tornano in Italia con il tour di "America", il loro nuovo album, uscito lo scorso anno. La band guidata da Jared Leto darà il via questa sera dal palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, nel cartellone del Rock in Roma, alla branca italiana del tour, che poi farà tappa anche a Padova (domani, 4 luglio), Pistoia (6 luglio) e Barolo (7 luglio).

Le porte dell'Auditorium apriranno alle ore 19, mentre il concerto comincerà alle 21.

I biglietti per i 30 Seconds to Mars a Roma sono disponibili su TicketOne e sul sito ufficiale del Rock in Roma, www.rockinroma.com.

L'Auditorium si trova in via Pietro de Coubertin 30, a circa 1,5 km da piazza di Spagna ed è raggiungibile con gli autobus 910 (Capolinea Termini/Piazza Mancini), 53 (capolinea Piazza Mancini/Largo Chigi), 982 (capolinea Vle XVII Olimpiade/Stazione Quattro Venti) e 168 (Capolinea L.go Maresciallo Diaz/Stazione Tiburtina), il tram 2 (Capolinea P.le Flaminio/Piazza Mancini), la metro A (fermata Flaminio, poi tram 2) oppure Ferrovia Roma-Nord (fermata piazza Euclide).